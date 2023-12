I denne fase kan der opstå "immunitetsmangel". Når niveauet af antistoffer fra moderen ikke længere er tilstrækkeligt til at garantere, at killingen er beskyttet, men stadig er for højt til at sikre, at en vaccination vil være effektiv, er killingen mere sårbar over for sygdom. Søvn styrker killingens immunforsvar, så det er afgørende, at den har et varmt, behageligt og roligt sted at sove.