Du bør introducere din kat for et nyt foder langsomt for at undgå muligt mavebesvær. Følg vores enkle vejledning gennem 7 dage for at overføre din kat til et nyt foder på en sikker og omhyggelig måde.

Hvorfor ændre en kats foder?

Der kan komme et tidspunkt, hvor du synes, at din kats foder skal skiftes. Der kan være en række årsager til skiftet, herunder:





Din killing er klar til at begynde at få voksenfoder

Din kats sundhedsbehov har ændret sig, og den kræver specialfoder

Du vil gerne skifte til vådfoder, tørfoder eller blandet fodring

Hvorfor er det vigtigt at ændre en kats foder langsomt?

I dag findes der komplette velafbalancerede fodertyper, som er tilpasset kattens alder, fysiologiske status og livsstil, så den altid får den rette ernæring. Det betyder, at kæledyrsejere får lettere og lettere ved at skifte mellem de forskellige typer kattefoder.Tidlig erfaring med en fodertype spiller en stor rolle i senere foderpræferencer hos killinger. Det er grunden til, at det er vigtigt at finde ud af, hvilken slags foder en killing fik, inden du hentede den hjem til dig – den tilpasser sig nemmere nye omgivelser, hvis foderet er velkendt.

Sådan kan du ændre din kats foder

Ligesom i resten af kattens liv skal eventuelle foderændringer foretages gradvist. Nogle katte bliver nervøse, når de skal prøve en ny type foder. Denne adfærd kaldes neofobi. Det menes, at denne adfærd er en slags beskyttelsesmekanisme mod at spise giftigt eller fordærvet foder. Det er grunden til, at det er bedre at introducere nye fodertyper gradvist, så eventuelle stressfaktorer og modvilje over for det nye foder mindskes.Det er bedst at introducere nyt foder lidt ad gangen for din kat, dvs. over en periode på mindst en uge. På denne måde undgår du, at din kat får dårlig mave, neofobi eller andre former for angst.

Begynd med at tilsætte lidt af det nye foder, og øg gradvist forholdet, indtil din kat er overgået helt til det nye foder