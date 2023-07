Hvor meget foder skal en kat have?

Det kan virke som en udfordring at skulle overholde en sund portionsstørrelse til din kat, men der er dog et par ting, du kan være opmærksom på for at forhindre overfodring.



Opdel for det første dens ration i små, hyppige måltider. Hvis du fodrer din kat med tørfoder, skal du afmåle hvert måltid omhyggeligt ved hjælp af en vægt og lade det stå fremme til katten, så den har adgang til det indtil det næste måltid. Hvis din kat spiser alt sit foder inden det næste måltid, skal du blot undlade at efterfylde skålen, hver gang den er tom. Dette kan hjælpe med at forhindre overfodring.



På samme måde skal du undgå at fodre din kat med enhver form for menneskemad, da selv små mængder kan udgøre en stor procentdel af dens daglige energibehov.



Hvis du giver din kat godbidder, er det vigtigt at tage højde for de ekstra kalorier ved beregningen af de daglige rationer. Godbidder bør højst udgøre 10 % af din kats daglige foderration. Hvis du bruger foderpiller fra din kats portioner som godbidder, kan du være sikker på, at din kat får den rette sammensætning af næringsstoffer, samtidig med at det korrekte antal kalorier overholdes.