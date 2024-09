Når din kat har en normal vægt, er dens livskvalitet bedre – den kan nemmere lege og bevæge sig, den har en bedre fysisk og mental sundhed, og den får et længere liv. Som ejer er det vigtigt, at du ved, præcist hvordan du kan hjælpe din kat med at opretholde en normal vægt og derved en god livskvalitet.

Sådan hjælper du din kat med at motionere

Sørg for, at du regelmæssigt leger med din kat, især hvis den kun er indendørs – det er vigtigt for at hjælpe den med at opretholde en normal vægt. Indekatte skal i gennemsnit have en tredjedel færre kalorier end udekatte grundet deres lavere energiforbrug, så en god måde at øge deres aktivitet på og sænke risikoen for overvægt er at lege med dem.

To minutters leg to gange dagligt af tiltagende varighed, efterhånden som katten bliver mere aktiv, er et godt sted at begynde. Giv katten legetøj, som den selv kan lege med, eller foderaktiviteter, der motiverer katten til at lege med en genstand for at få lidt foderpiller som belønning.

Kedsomhed er en af de største årsager til, at katte spiser, selvom de ikke er sultne, så ved at give din kat ting at lege med hjælper du den med at fokusere på noget sundere og sjovere i længden.