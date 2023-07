Forstå de forskellige stadier i kattekillingers udvikling

Hvis din killing dagligt spiser flere kalorier, end den har brug for, vil den begynde at tage på i vægt. Fedme hos killinger kan føre til en række sundhedsmæssige problemer senere i livet.



For at forhindre sådanne sundhedsrisici for dit unge kæledyr er det vigtigt, at du introducerer sunde vaner fra start af.



Det er bedre for din killing at spise lidt og ofte i stedet for at spise to store måltider, så prøv at give din killing flere små måltider dagligt.



For at undgå overfodring skal du altid udmåle din killings daglige madindtag og derefter dele det op.



Killinger elsker at bevæge sig og trives ved korte perioder med intens aktivitet og leg. Hvis du sikrer, at disse korte indslag med legende aktivitet sker regelmæssigt, hjælper du dit kæledyr med at holde sig sundt og i god fysisk form, og sammenlagt med de sunde portionsstørrelser kan det bidrage til at forebygge overvægt.



Ved at give dit kæledyr gode vaner i forbindelse med træning og portionsstørrelser allerede i vækstfasen hjælper du din killing med at opretholde en sund normalvægt, når den når voksenalderen.