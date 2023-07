Vægttab hos katte: Hvordan man vejer en kat?

Katte betragtes som overvægtige, når de vejer 10-20 % mere end deres idealvægt, men det kan være let at overse – især hvis vægten tages langsomt på over længere tid. Du kan bedst holde styr på vægten ved regelmæssigt at følge tre trin, hvor du ser på, mærker på og vejer katten. Læg først mærke til din kats adfærd. Er den lidt sløv, og bliver den hurtigt træt? Kontroller derefter, om kattens mave hænger, eller om du kan se dens talje og mavens lette indsnævring bag ribbenene? Kontroller derefter dens ribben. Kan du mærke dem ved et let tryk? Og til sidst skal du veje din kat og notere vægten et sted, så du har et sammenligningsgrundlag til næste gang. Din dyrlæge kan give dig en indikation af din kats idealvægt på grundlag af dens nuværende vægt og en bedømmelse af dens Body Condition Score. Denne type overvågning er vigtig, da en overvægtig kat har højere risiko for at komme til at lide af alvorlige og livsforandrende sygdomme. Disse kan omfatte diabetes, kræft, slidgigt, hjerte-kar-sygdomme og en øget risiko for urinvejsinfektion. Det er vigtigt, at du holder din kat i form, så den kan få et sundt liv.