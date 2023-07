Katte kan lide at sove i mange timer om dagen, men når de er vågne, har de har brug for masser af motionsmuligheder. Det betyder, at du bør give dig tid til at interagere og lege med din kat, især hvis du har en indekat.



Hvis du giver den mulighed for at lege med flere forskellige slags legetøj, som du tager frem på skift i løbet af ugen, så vil det forhindre din kat i at kede sig og samtidig sikre, at både dens krop og hjerne får gymnastik på en sjov måde. Når det er sagt, bliver katte i høj grad stimuleret mentalt, når de interagerer med deres ejere, så det er meget vigtigt, at din kat har legesessioner sammen med dig.



Katte er kloge dyr, der vil finde glæde i aktiviteter som f. eks. at regne ud, hvordan en foderlabyrint fungerer, eller gå på jagt efter skjult tørfoder i forbindelse med deres måltider. Denne type aktivitet giver katten mulighed for at efterligne den løbende, springende, klatrende og snigende adfærd, som er naturlig for den.



Katte er stærke og har en utrolig kontrol over deres muskler. Adgang til et kattetræ, der er højt nok til, at din kat kan bruge det, når den er fuldt udstrakt, vil også hjælpe den med at styrke sine muskler og forblive glad og sund.