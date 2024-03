Våd- eller tørfoder – hvad skal du give din kat?

Når katteejere overvejer, hvordan deres katte skal fodres, kigger de ofte på, om vådfoder eller tørkost vil være det bedste. Det bedste kattefoder giver ikke kun den bedste ernæring, men gør det også let for dig at administrere og sikre, at katten vil spise foderet.

Ideelt set bør foder hjælpe med at holde eventuelle sundhedsproblemer i ave. Både våd- og tørfoder har hver sine fordele. Vådfoder hjælper med at øge din kats vandindtag, hvorimod tørfoder hjælper med at opretholde din kats tandsundhed. Duften af vådfoder vil sandsynligvis friste kræsne katte mere, mens tørfoder forbliver godt i skålen en hel dag. Idet våd- og tørfoder har hver sine fordele, er det værd at overveje at fodre din kat med en blanding af dem (men ikke i samme skål).

Fordele ved tørfoder til katte

En af de største fordele ved tørfoder til katte er, at det er nemt at opbevare og servere for din kat. Det kan nemt ligge i skålen en hel dag uden at blive dårligt. Dermed får din kat mulighed for at småspise, så ofte den har lyst, hvilket er ideelt til at understøtte sunde spisevaner. Hvis tørfoderer er udviklet korrekt, hjælper det også med at forbedre tandsundheden ved at rengøre tænderne, når tænderne trænger gennem foderpillerne. Det kan hjælpe med at reducere dannelsen af tandsten.

Fordele ved vådfoder til katte

Mange katte drikker ikke nok vand og har brug for, at foderet supplerer deres vandindtag. En stor fordel ved vådfoder til katte er, at det hjælper din kat med at få ekstra vand, som ikke blot holder den ordentligt hydreret, men også sænker risikoen for sundhedsproblemer med f.eks. dens urinveje eller nyre-funktion.

Vådfoder har også den ekstra fordel, at det afgiver en kraftigere duft end tørfoder, hvilket er vigtigt for katte, da de er yderst afhængige af deres lugtesans i forhold til deres smagssans. En kats lugtesans er normalt meget bedre end menneskers, mens et menneskes tunge har omkring 20 gange flere smagsløg end en kats.