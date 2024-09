Taurin er en aminosyre, men den bør særligt fremhæves grundet dens vigtighed for normal udvikling hos killinger og livslang sundhed hos katte. I modsætningen til de fleste andre dyr kan katte ikke danne nok taurin selv til at opfylde deres behov, og dette er et problem, fordi taurin spiller en vigtig rolle for fordøjelse og udskillelse af toksiner. Alle katte har derfor brug for et foder som taurinkilde for at opretholde et normalt fungerende fordøjelses-, reproduktions- og nervesystem.