Når der er killinger på vej, er det vigtigt, at du er forberedt og føler dig klar til den store dag. Hvis du vælger en hjemmefødsel for din kat, er der en række enkle, men vigtige ting du kan gøre for at sikre, at din kat er tilfreds, sund og klar til at føde i et stressfrit miljø.

Sådan forbereder du dit hjem til, at din kat skal føde

Ideelt set bør din drægtige kat have et rum eller et område for sig selv i slutningen af sin drægtighed. Hunkatte kan blive aggressive i de sidste to uger af drægtigheden, så du bør give den plads og holde børn væk. Rummet skal være ret varmt – ca. 22 °C – så katten føler sig komfortabel, og risikoen for nedkøling mindskes. Det er ideelt, hvis luftfugtigheden ligge på 65-70 %.

Du bør lave en fødekasse, som katten kan føde i. Det kan være en papkasse, der er stor nok til, at katten kan ligge helt ned, og høj nok til, at killingerne ikke falder ud. Fór den med plastik og derefter aviser, som nemt kan fjernes, når de bliver beskidte, og dæk kassen med et tæppe.

Fødekassen bør være varmere end resten af rummet for at hjælpe killingerne de første par dage, hvor de er allermest skrøbelige. En infrarød lampe er en god idé til at opnå dette, da den ikke varmer for hårdt direkte på ét område, og den bør indstilles til 30 °C.

Sådan kan du se, om din kat er ved at gå i fødsel

Du opdager muligvis ikke de første faser i din kats fødsel, da der ikke er nogen synlige veer. I stedet vil den virke rastløs og udvise en mærkelig adfærd, f.eks. ved hele tiden af følge efter eller undgå dig. Den kan også sige mange lyde og udfører ofte overdreven pelspleje.

Når katten er klar til at føde, kradser den i fødekassen, og derefter lægger den sig til rette og begynder at spinde højt. Når du opdager et rødligt udflåd, varer det ikke længe, før de første killinger og deres fosterhinder viser sig – normalt inden for én time.