Calicivirus kat

Hvad er forskellen på FCV og FHV?

Calicivirus forårsager FCV, og de sædvanlige symptomer er:

Næsesekret

Tandkødsbetændelse

Mundsår

Det er en nøgen virus, hvilket betyder, at den er relativt modstandsdygtig udefra og svær at fjerne. Efter inficering kan det tage alt mellem et par uger og flere måneder, før en kat er i fuld bedring.

Herpesvirus hos katte (FHV) rammer øjnene i form af øjenbetændelse og hornhindesår samt forårsager næsesekret.

Disse to vira er ret forskellige, men forveksles nogle gange, fordi de ofte omfatter "snue" hos katte, som er et syndrom, der er karakteriseret ved øjeninfektioner (øjenbetændelse og sekret), næsesekret, mundbetændelse og -sår.

Er der nogen bivirkninger for en killing, der lider af FCV?

FCV kan have dramatiske konsekvenser for katte, især killinger, da sygdommen påvirker deres evne til at spise. Lugtesansen er vigtig, for at katte kan spise, fordi en tilstoppet næse kan betyde, at katten afviser mad, mens smertefulde læsioner i munden kan være en anden grund til, at katten ikke vil spise.

Hvordan spredes FCV?

FCV spredes på følgende måder:

Direkte mellem katte

Ved at mennesker aer katte og ikke vaske hænder

Ting, som en smittet kat kommer i kontakt med dagligt, f.eks. madskåle, bure og børster, skal også rengøres regelmæssigt for at forhindre, at infektionen spreder sig.

Er killinger udsat for FCV ved kontakt med andre katte?

Din killing kan stadig være udsat for virussen, når den er i kontakt med andre katte, der umiddelbart virker sunde.

Et dyr, der ikke viser tegn på sygdom, kan faktisk stadig bære visse sygdomme, herunder calicivirus. Denne "raske" smittebærer kan udgøre en risiko for andre dyr, især killinger.

Kan killinger blive raske efter at have fået calicivirus?

Der findes en lang række calicivirustyper, hvilket betyder, at en kat kan blive smittet mange gange gennem sit liv – på samme måde som mennesker bliver forkølede igen og igen.

Det er en almindelig misforståelse, at katte aldrig slipper af med FCV, når først de er blevet smittet. Faktisk vil en kat kun muligvis udvikle symptomer ved den første infektion. Derefter vil katten fortsætte med at udskille virus i et par uger eller måneder, men i de fleste tilfælde vil katten blive rask. Dette gælder især, hvis katten bor alene og ikke bliver smittet igen.

For katte, der bor sammen, er problemet, at virussen cirkulerer, og katte smittes igen og igen hele tiden (enten via kontakt med andre katte eller via smittede miljøer, da virussen er modstandsdygtig ude i miljøet).

Husk altid: En kat, der bor alene og rammes af calicivirus, bør overvinde virussen fuldstændigt efter et par uger eller måneder.

Hvordan forhindres det, at killinger rammes af calicivirus?

Hvis du sørger for, at din killing bliver vaccineret, hjælper det med at undgå smitsomme sygdomme som FCV. Visse vaccinationer er obligatoriske, mens andre blot anbefales. De anbefalede vacciner afhænger af din killings eller kats bopæl, alder, livsstil og immunitetsstatus.

De kernevaccinationer, der anbefales som standard til killinger, omfatter:

Calicivirus hos katte (FCV)

Kattesyge (FPV)

Felin herpesvirus (FHV-1)

Rabies (RV)

Vaccinationer er mest effektive, hvis de gives på de anbefalede tidspunkter med en booster inden for aftalt tidsrum.

Hvornår bør min killing vaccineres?

De første vacciner bør gives, når killingen er syv til ni uger gammel. Tal med en dyrlæge, der kan vurdere kattens risikoprofil og den bedste alder at blive vaccineret i.