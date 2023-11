Hvordan fungerer din hunds fordøjelsessystem?

Hos hunde starter fordøjelsen i maven, hvor fordøjelsesenzymerne frigives, umiddelbart efter føden er slugt (hurtigt) og har passeret igennem spiserøret. Det kan godt være, at tyndtarmen bliver kaldt for tynd, men den har et stort overfladeareal, så næringsstofferne kan optages af kroppen. Til sidst transporteres tarmindholdet til tyktarmen, hvor mikrofloraen er placeret, før det, der er affald, føres til deres endelige destination – verdenen udenfor.

Denne komplekse proces, som normalt tager op til ni timer (afhængigt af hundens størrelse), har ét vigtigt formål. At forsyne hundens krop med de næringsstoffer, den skal bruge for at fungere og vokse. Men for at blive nedbrudt til næringsstoffer skal føden være fordøjelig. En anden grund til, at din hunds fordøjelse er vigtig, er, at al ufordøjet føde kan gære i tarmen og forstyrre fordøjelsens mikroflorabalance.