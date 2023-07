Hvad er forskellen på din hvalps og en voksen hunds immunitet?

Hvorfor er det så vigtigt, at vi støtter udviklingen af hvalpens immunsystem?

Svaret er ganske enkelt: Fordi den beskyttelse, hvalpen får fra sin mors mælk, ikke varer evigt. Indtil hvalpen er 12 uger gammel, falder niveauet af antistoffer fra mælken dag efter dag, samtidig med at hvalpen bruger mere og mere tid på at udforske omverdenen og gå på opdagelse, hvilket udsætter din stadig sårbare hvalp for nye bakterier og mikroorganismer.

Det er en sårbar fase, hvor antistofferne som hvalpen får fra modermælken ikke længere yder nok beskyttelse, og hvalpens eget immunsystem endnu ikke er modent nok til at tage over – hvilket gør den endnu mere udsat for infektioner. Faktisk er denne unikke periode så kritisk, at man siger, at hvalpen har immunitetsmangel, og perioden forekommer normalt i 4-12-ugersalderen.

I løbet af denne periode har hvalpens umodne og ikke-understøttede immunsystem brug for et lille løft for bedre at kunne beskytte hvalpen mod forskellige antigener, inklusive bakterier, og for at hjælpe med at understøtte dens vaccinationsprogram.