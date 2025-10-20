ROYAL CANIN® Giant Junior-hundefoderet er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos unghunde af ekstra store racer. Tørfoder formularen er velegnet til unghunde i alderen 8-18/24 måneder, der skal nå en forventet voksenvægt på 45+ kg. Det skræddersyede foderprodukt indeholder næringsstoffer, der kan understøtte din unghunds anden vækstperiode. ROYAL CANIN® Giant Junior har et tilpasset proteinindhold, der kan hjælpe med at støtte muskeludviklingen i 8-18/24 måneders alderen. Det indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der kan understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Ekstra store hunde har ofte et sensitivt fordøjelsessystem. Kombinationen af gavnlige præbiotika (f.eks. FOS, MOS og roesnitter) og højt fordøjeligt protein hjælper med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. Derudover indeholder formularen præcise niveauer af mineraler, herunder kalcium og fosfor, for at støtte en sund vækst. Tørfoderet ROYAL CANIN® Giant Junior er også udviklet til at opmuntre til langsom foderindtagelse. Når din unghund er 18/24 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Giant Adult.