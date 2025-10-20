HjemHundeProdukterDetailprodukterGiant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior
Giant Junior

Giant Junior

Tørfoder til hund

Fuldfoder til hunde - Til hvalpe af meget store racer (voksenvægt > 45 kg) - Fra 8 til 18/24 måneder

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Tilgængelige størrelser

15 kgkg 15

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Giant Junior-hundefoderet er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos unghunde af ekstra store racer. Tørfoder formularen er velegnet til unghunde i alderen 8-18/24 måneder, der skal nå en forventet voksenvægt på 45+ kg. Det skræddersyede foderprodukt indeholder næringsstoffer, der kan understøtte din unghunds anden vækstperiode. ROYAL CANIN® Giant Junior har et tilpasset proteinindhold, der kan hjælpe med at støtte muskeludviklingen i 8-18/24 måneders alderen. Det indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der kan understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Ekstra store hunde har ofte et sensitivt fordøjelsessystem. Kombinationen af gavnlige præbiotika (f.eks. FOS, MOS og roesnitter) og højt fordøjeligt protein hjælper med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. Derudover indeholder formularen præcise niveauer af mineraler, herunder kalcium og fosfor, for at støtte en sund vækst. Tørfoderet ROYAL CANIN® Giant Junior er også udviklet til at opmuntre til langsom foderindtagelse. Når din unghund er 18/24 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Giant Adult.

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FORDELE

4C- Microbiome support

Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.

4A- Strong immune system

Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.

Støtter sund vækst

Optimalt mineralindhold for at støtte en sund vækst

Kan støtte udviklingen af muskulaturen

Et tilpasset proteinindhold, der kan hjælpe med at understøtte udviklingen af muskulaturen

Certificeret CO2-neutral

Produkterne fra ROYAL CANIN® Puppy and Kitten vækstprogrammerne er certificerede CO2-neutrale af SCS Global Services. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER