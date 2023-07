Styrk din hvalps udvikling uge for uge

Det er meget vanskeligt at give et præcist svar på, hvor meget motion en hvalp har brug for. Sandheden er, at den mængde motion, en hvalp skal have, afhænger af den enkelte hvalp.



Som udgangspunkt skal du dog tage højde for din hunds størrelse og race. Mindre hunde når oftest voksenalderen, når de er mellem 6 og 12 måneder gamle, og de er derfor i stand til at tolerere et øget motionsniveau i en tidligere alder.



Motion af hvalpe, der vokser op til at blive større hunde, skal overvåges nøje gennem længere tid, for selvom de vokser hurtigt, modnes de alligevel langsomt. De er ikke voksne, før de er mellem 18 og 24 måneder gamle.



Sørg altid for at holde øje med træthedstegn eller endda udmattelse hos hvalpen. Den viser måske tegn på, at den føler sig dårligt tilpas eller får ondt, når den anstrenger sig for meget, hvilket kan ødelægge det sjove ved dens leg. Hvis du ser, at din hvalp begynder at blive træt, skal I stoppe for i dag og lave lidt mindre i morgen. Den vil hurtigt indhente det forsømte.