Hvor meget mad skal en hvalp have?

I denne periode vil din hvalp være færdig med fravænningen og spise selvstændigt. Den interagerer mere med sine søskende og sin mor og begynder at lære om hvalpeetikette, såsom forskellen mellem at bide for at skade og bide for at lege.

I denne alder har hvalpen en høj frygttærskel—den er tæt på at være frygtløs. Dette er et godt tidspunkt til gradvist og med masser af positiv forstærkning, at begynde at introducere den for forskellige miljøer, indtryk, lyde og mennesker. Sørg for at introducere den for andre sunde og venlige dyr, medmindre din hvalp er fuldt vaccineret. Socialisering er en afgørende del af hvalpens udvikling.

Din hvalp er moden nok til at flytte til sin faste familie, når den er otte uger og fremefter.