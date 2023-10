Hvalpe kan ikke selv regulere deres foderindtag, så det er vigtigt, at du kontrollerer portionerne for at undgå, at din hvalp bliver overvægtig. Dette er især afgørende for store hunderacer, idet overfodring kan forårsage, at de vokser for hurtigt og udvikler skeletproblemer.

Læs altid portionsanbefalingerne på emballagen, og vej hvert måltid omhyggeligt. Husk, at den angivne mængde normalt er den daglige anbefalede portion, så du skal dele den ud på hvalpens måltider. Eventuelle godbidder, som du giver din hvalp, skal også inkluderes i den daglige mængde – det er nemt at komme til at overfodre via snacks.