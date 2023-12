Efter badet skal du tørre din hvalp grundigt med et håndklæde og holde den i et varmt rum, indtil den er fuldstændig tør. Om sommeren er det også muligt at lade hvalpen rende sig tør i haven eller tage den med ud at gå, så længe den ikke har tendens til at rulle sig på jorden.

Det kan være en god ide at bruge en hårtørrer til hunde med krøllet pels, men pas på ikke at komme til at brænde den, og sørg for at børste pelsen samtidigt.