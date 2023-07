Alt, hvad du behøver at vide om racen



Disse smukke dyr er udødeliggjort i den animerede Disney-klassiker, 101 dalmatiner – det måtte vi bare nævne – og disse smukke dyr er gode ledsagere for mennesker. Energiske, hengivne og legesyge, dalmatinere har et dejligt temperament og knytter tætte bånd til deres menneskelige familier. Deres korte, glathårede pels, som er sort eller leverfarvet, er også nem at pleje med pelspleje.

Da dalmatinerne er dygtige og aktive sportshunde, har de brug for en anstændig mængde motion hver dag. Har du nogle slidte løbesko? En dalmatiner er din helt perfekte joggingpartner. Lange gåture virker også! Under alle omstændigheder har dalmatinere med deres atletiske og muskuløse stel brug for et højt aktivitetsniveau for at holde dem glade.

Dalmatinere stammer oprindeligt fra Kroatien, hvor de blev brugt som jagthunde, og de blev senere importeret til Storbritannien. Der blev de brugt som trænerhunde. Det var her, at racen også blev formelt anerkendt, i 1890, med oprettelsen af den første dalmatiner-klub.

I et andet interessant kapitel i deres historie blev dalmatineren synonymt med brandvæsenet – især i USA, hvor de er en officiel maskot for brandvæsnet den dag i dag. På grund af deres baggrund som trænerledende hunde, blev dalmatinere brugt til at vogte de heste, der skulle trække brandvognene. Selv i dag vælger mange brandmænd at have en dalmatiner som kæledyr.

I de senere år har dalmatineren oplevet en enorm stigning i popularitet takket være deres togter på det store lærred. Ud over Disney-filmen fra 1961, som i sig selv blev tilpasset fra romanen af samme navn af den britiske forfatter Dodie Smith, var der forskellige andre senere spinoffs.

Desværre betød dette dog også, at mange dalmatinere endte op hos uerfarne ejere, som købte dem til deres børn, uden en lille idé om, hvordan de skulle passe dem. Heldigvis er det ikke tilfældet mere – og med den rette pleje og masser af motion trives dalmatinere i familiehjem over hele verden.