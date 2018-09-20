Selvom hundes fordøjelsessystem kan være robust, kan de få nogle almindelige problemer, som kan skyldes infektioner, foder, livsstil og andre faktorer. Symptomerne på disse problemer kan pege på en række potentielle årsager, så det er vigtigt at konsultere din dyrlæge for at få yderligere rådgivning og behandling.

Symptomer og årsager til diarré hos hunde

Hvis din hund har diarré, er dens tarmsystem mere aktivt end normalt, og afføringen kan have en løsere konsistens. Din dyrlæge skelner muligvis mellem diarré, der skyldes problemer i tyndtarmen, og diarré, der skyldes problemer i tyktarmen. Sidstnævnte medfører generelt mere slimlignende og hyppig diarré i mindre mængder.

Diarré kan skyldes, at din hund har spist noget, den ikke kan tåle, en bakterie- eller virusinfektion, orm eller andre parasitter eller kan være en indikator for en underliggende sygdomstilstand. Hvalpe er særligt udsatte, da deres fordøjelsessystem og immunsystem er meget sårbart.

En parasitinfektion kan forårsage diarré hos din hund, herunder rundorm og protozoer, f.eks. coccidier. Selvom en ormekur kan fjerne ormeinfektionen i fordøjelseskanalen, er din hund stadig i fare, da alle behandlinger ikke er effektive mod alle parasitter.

Din hund kan også få diarré, hvis den er overfølsom for bestemte madvarer eller lider af allergi. Symptomer i mave-tarmkanalen, som skyldes fødevareallergi, er generelt mere kroniske end diarré, der skyldes diæt-indiskretion. Men hvis din hund har kronisk diarré, skal du tale med din dyrlæge, inden du ændrer dens kost, da diarréen kan have mange årsager.

Behandling af diarré hos hunde

Afhængigt af den bagvedliggende årsag kan din dyrlæge ordinere forskellige behandlinger af din hunds diarré. Dette kan omfatte ormekur, medicin til behandling af en infektion og særlig diæt, f.eks. at give hunden specialfoder for at reducere belastningen af maven og få en bedre afføring.