PRODUKTDETALJER

Dalmatineren er en overvejende aktiv race, der kræver en hel del motion og mental stimulering for at forhindre kedsomhed. Da hver race har individuelle behov, er det vigtigt, at din hunds foder hjælper med at opretholde dens optimale sundhed ved at tage højde for dens specifikke behov. Velegnet til dalmatinere over 15 måneder. ROYAL CANIN® Dalmatian Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne for at opretholde dens sundhed og trivsel. ROYAL CANIN® Dalmatian Adult hjælper med at understøtte hudens barrierefunktion med et særligt kompleks af næringsstoffer. Sammensætningen hjælper desuden med at opretholde hudfunktionen med sit indhold af omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA. Dalmatinere har behov for specifikke næringsstoffer, der understøtter urinvejssundheden. Derfor indeholder foderet særligt tilpassede proteinkilder, der medvirker til at opretholde et sundt urinvejssystem. ROYAL CANIN® Dalmatian Adult indeholder desuden specifikke næringsstoffer, der hjælper med at understøtte en sund hjertefunktion ved hjælp af taurin. EPA og DHA, der desuden understøtter hudfunktionen, er omega-3-fedtsyrer, som også bidrager til hjertesundheden.

