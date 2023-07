Alt, hvad du behøver at vide om racen



Pudler er skarpe, atletisk hunde med en naturlig ædel elegance, og de er sprudlende hunde, der kommer i tre størrelser – Toy, Miniature og Standard.

Pudler blev oprindeligt brugt af europæiske jægere til at hente vildt fra vandløb og søer. De er meget opmærksomme, ivrige efter at behage og opgavefokuserede. Med et engelsk navn afledt af det tyske ord for at plaske rundt i vand og det franske navn, caniche, der kommer fra "cane" eller hunand, er det ingen overraskelse, at disse hunde er fremragende hoppere og svømmere.

Misforståelser om deres gemyt er normalt baseret på deres særskilte "clips" eller pelsplejestil, som engang havde det praktiske formål at holde vitale områder varme med længere hår, mens de gjorde andre områder kort for at gøre det nemt at bevæge sig i vandet. Selvfølgelig er der også en æstetisk intention bag det iøjnefaldende look, da pudler har været foretrukne følgesvende af de modefokuserede i århundreder og er regelmæssige konkurrerende, læs vindere, på hundeudstillinger.

Pudler er meget sensitive og tilpasser sig meget godt til mennesker. Dette kombineret med deres betydelige energiforsyning betyder, at de trives med opmærksomhed og kommandoer. Med fast træning og regelmæssig motion er pudler fremragende ledsagere, der er velopdragne omkring børn og andre dyr.