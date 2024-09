Sådan bader du en hvalp

Pelsens struktur afgør, hvor ofte hunden skal vaskes. Tætklippet pels bør kun vaskes, hvis den er snavset, og korthårede hvalpe skal bades gennemsnitligt to gange om året, mens langhårede hvalpe skal bades cirka hver tredje måned.

Hvis din hund kan lide at svømme, bær dens pels skylles bagefter. Partikler fra søer, åer og havvand, der sætter sig i pelsen, kan forårsage irritation. Dette kan forhindres ved at skylle pelsen grundigt.

Start vaskeprocessen med at børste pelsen grundigt igennem for at fjerne eventuelle knuder og filterdannelser. Gør derefter hele pelsen våd og fordel shampooen, som du masserer ind, så den skummer op, mens du passer på, at hunden ikke får shampoo i øjne eller ører. Shampoo bør kun bruges, hvis din hvalp har brug for det, enten af hygiejniske årsager eller som en del af pels- og hudbehandling. Sørg for, at den anvendte shampoo er velegnet til hunde for at opretholde en sund pels. Du bør bruge lunkent vand sammen med en specialshampoo til hvalpe for at undgå, at der opstår irritation eller ubalance i hudens naturlige pH-værdi.

Lad blandingen virke i nogle få minutter og skyl derefter med rigeligt vand. Det er en god idé at skylle hundes hoved til sidst, da den sandsynligvis vil ryste sig for at holde det tørt.

Sådan tørrer du din hvalp efter et bad

Efter badet skal du tørre din hvalp grundigt og holde den i et varmt rum, indtil den er fuldstændig tør. Om sommeren er det også en mulighed at tørre hvalpen af i haven eller gå en tur med den, så længe den ikke har tendens til at rulle sig i mudder. Man kan bruge en hårtørrer, hvis hvalpen kan lide det, men pas på ikke at komme til at brænde hunden, og børst pelsen samtidigt.

Sådan renser du din hvalps pels for tjære

Det er vigtigt at bemærke, at hvis hunden får tjære på sin pels, må man ikke bruge oliebaserede rengøringsmidler, da de er meget giftige. Kom vegetabilsk olie på de berørte steder, vent et par minutter, imens det opløser tjæren, og vask derefter hunden.

Klipning af en hvalps negle

Hunde har to typer negle – vildtkløer og tånegle – begge vokser hele tiden. Tåneglene bør slides ned naturligt, men hvis de bliver for lange, skal de klippes.

Alle hvalpe har brug for ordentlig neglepleje. Generelt behøver hvalpe ikke at få deres negle klippet, men hvis du kan høre den lyd, som neglene laver på jorden, kan du klippe dem. Bed din dyrlæge om at vise dig de bedste teknikker.

Børstning og kæmning af din hvalp

I lighed med mennesker vil hundens hår vokse og dø. Hunde, der opholder sig udendørs, fælder to gange om året (forår og efterår) i takt med at dagslyset skifter. Hunde, der opholder sig indendørs, påvirkes ikke i samme grad af lysændringer, så de fælder året rundt og gennemgår to perioder om foråret og efteråret, hvor fældningen tiltager. Regelmæssig børstning og badning hjælper med at fjerne løse hår. Hyppigheden og typen af udstyr, der anvendes, varierer i forhold til pelsens type.

Børstning af hvalpe med tætklippet pels

Selvom tætklippet pels ikke kræver regelmæssig pelspleje, er det dog nødvendigt at børste den en gang imellem. Døde hudceller og løse hår løsnes ved at børste mod hårene med en gummibørste. Disse fjernes efterfølgende ved at børste med en svinehårsbørste i hårenes retning over hele kroppen. Afslut med at give pelsen glans med et fugtigt vaskeskind.

Pelspleje for hvalpe med kort eller mellemlang pels

Disse hunde skal børstes oftere – mindst én gang om ugen – på grund af tætheden af deres pels, der både består af underuld og dækpels. Brug en karte, og børst imod hårene for at løsne så mange døde hår og hudceller som muligt og fjerne underulden. Efterfølgende kan man børste imod hårenes groretning med en svinehårsbørste for at fjerne de resterende løse hår og hudceller.

En bredtandet kam kan bruges til at rede pelsen på halen og poterne. Pelsen på ruhårede hunde skal trimmes fire til fem gange om året med en trimmekniv og tommelfingeren. Dette er slet ikke smertefuldt, hvis det gøres korrekt, idet trimningsarbejdet udføres i hårenes groretning.

Børstning af hvalpe med lang pels

Selvom de er smukke, kræver langhåret pels daglig børstning. Dette kan tage op til en time om dagen hos for eksempel afghanske mynder. Brug en karte og børst i hårenes groretning for at løsne knuder og filterdannelser. På grund af pelsens længde kan man komme til at hive i huden, og man skal derfor være forsigtig, så man ikke gør hvalpen fortræd.

Brug af en svinehårsbørste vil gøre pelsen glansfuld hos hunde som yorkshireterriere og afghanske mynder, der har en silkepels.

En stålbørste kan bruges til at fjerne urenheder fra pelsen på hunde med en kraftig underuld, f.eks. langhårede collier.

En bredtandet kam kan bruges til at udrede pelsen bag haserne.

Alt udstyr til pelspleje skal rengøres og opbevares et tørt sted efter brug. Undgå at stålbørsterne ruster ved at tørre dem grundigt af og gnide dem med en klud, der er vædet i vegetabilsk olie.