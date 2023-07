Alt, hvad du behøver at vide om racen



Lad dig ikke snyde af den elegante udstråling, manken af silkeblød pels og den søde sløjfe. De ser måske ud, som om de altid er i salonen, men en yorkshire terrier er en hårdfør, robust og klog lille hund. De er terriere hele vejen igennem: dristige, frygtløse og ihærdige – det sidste er en rest fra deres tid som jagthunde.

Yorkshire Terriere blev opdrættet i det nordlige England under den industrielle revolution (ja, på trods af den hovmodige holdning har de deres rødder i arbejderklassen), og deres opgave var oprindeligt at holde minerne og tekstilfabrikkerne fri for skadedyr. Det var først sent i Viktoriatiden, at de blev populære som skødehunde – og begyndte at leve i sus og dus hos den engelske overklasse.

Med deres kongelige udstråling er det, som om yorkshire terriere altid var bestemt til større ting. Men i virkeligheden er de en venlig, legesyg race med en videbegærlig natur, der gør dem rigtig sjove.

En af yorkshire terriernes egenskaber er, at de er glade for opmærksomhed og godt kan lide at være tæt på deres ejere. De kan være ganske beskyttende over for deres ejere, hvis behovet opstår, og de kan have tendens til at være lidt højrøstede. Af denne årsag, samt deres lille størrelse, er de bedst egnet til familier med større børn.

De er selvfølgelig kendte for deres iøjnefaldende, silkeagtige pels, som ofte er kombineret med hårpynt for at holde lokkerne væk fra øjnene, eller også er der forskellige moderigtige frisurer. Interessant nok er yorkshire terrierens lange, glatte pels usædvanligt fin, og minder faktisk om menneske- eller hestehår. Det kræver en smule omhu at holde pelsen flot og skinnende, men på plussiden er yorkien en race, der ikke fælder ret meget, så det er ikke nødvendigt at støvsuge sofaen.

Yorkshire terrieren er en af de mindste hunderacer, og deres kompakte størrelse betyder, at de også vil passe godt ind i de fleste hjem. De er gode ledsagere for mennesker, der bor alene, og yorkien er også en hunderace med en lang levetid, som nemt når de sene teenageår. Det er ikke så mærkeligt, at yorkshire terriere er en af de mest populære racer af skødehunde verden over.