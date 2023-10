Voksende hvalpe, fuldt udvoksede hunde og modne hunde har alle forskellige ernæringsmæssige behov. Derfor skal foderet tilpasses i alle livets faser for at sikre, at hunden holder sig så sund som muligt.

Ernæring til den ældre hund

Ældre hunde har et ernæringsmæssigt behov, der er betydeligt anderledes end hos hvalpe og endda voksne hunde. God pleje er afgørende, hvis en hund skal forblive sund gennem hele sit liv. Regelmæssig fysisk aktivitet sikrer, at hunden opretholder sin muskelmasse og har styr på sin vægt. Du bør også holde øje med tændernes og pelsens tilstand.

Med hensyn til energibehovet bør indtagelsen tilpasses dyrets aktivitetsniveau, som afhænger af dets alder og eventuelle helbredsproblemer. En gigtplaget hund bevæger sig mindre omkring og bruger derfor mindre energi. Det gør at hunden er i risiko for at tage på i vægt. Et foder med lavt energiindhold er kun nødvendigt, hvis hunden er overvægtig. Det er meget vigtigt, at man ikke blot går ud fra, at nedsat lyst til fysisk udfoldelse er en normal konsekvens af aldring. Hunden skal undersøges, så du kan finde ud af, om den lider af en sygdom.

Regelmæssige vejninger samt kontrolundersøgelser hos dyrlægen er de bedste måder til at sikre, at aldersrelaterede problemer opdages så tidligt som muligt.

Ernæring til ældre hunde

Med aldring følger også en ændret fordøjelsesevne og særlige ernæringsmæssige behov, derfor bør foder til ældre hunde have følgende egenskaber:

Et højere indhold af vitamin C og E

Disse næringsstoffer har anti-oxidative egenskaber, der kan hjælpe kroppen mod de skadelige virkninger som den oxidative stress ved aldring medfører.

Kvalitetsprotein

Ældre hunde optager protein mindre effektivt end yngre hunde på grund af deres nedsatte fordøjelsesfunktion. Det vigtigste i denne forbindelse er at forbedre proteinkvaliteten. I visse lande er det en udbredt misforståelse, at protein er ansvarligt for nyresvigt. Faktisk er dette ikke tilfældet. Nyresvigt er en kronisk, irreversibel sygdom, som ofte opstår med alderen. Det anbefales at reducere fosforindholdet i kosten for at bremse udviklingen af denne sygdom. Dog er det vigtigt at tale med din dyrlæge først for at få diagnosticeret sygdommen, inden du foretager nogen ændringer i kosten.

En større andel af elementerne jern, kobber, zink og mangan

Disse næringsstoffer hjælper med at holde huden og pelsen i god stand. Når de inkluderes i form af organiske salte, som er meget lettere at optage end mineralske salte, er det mere sandsynligt, at de vil blive anvendt i stofskiftet hos hunde med et mindre effektivt fordøjelsessystem.

En større mængde flerumættede fedtsyrer

Sojaolie eller endnu bedre hjulkroneolie eller fiskeolie anvendes også til at bevare pelsens kvalitet. Hunde producerer normalt disse fedtsyrer selv, men aldring kan påvirke denne fysiologiske proces.

Et lidt højere fiberindhold, der skal fungere som "ballast"

Et højere fiberindhold hjælper med at begrænse risikoen for forstoppelse, som kan være en følge af den ældre hunds nedsatte fysiske aktivitet.

Når hunde bliver ældre, lider de ofte af tandproblemer. For at sikre at de fortsat spiser tilstrækkelige mængder føde, skal formen, størrelsen og hårdheden af deres foderpiller tages i betragtning.