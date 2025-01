Tegn på, at din hund bliver ældre

Tandproblemer

Dannelse af plak forårsager tandkødsbetændelse og infektioner (paradentose), som kan føre til, at tænderne falder ud. Sådanne tandkødsproblemer kan gøre det smertefuldt at tygge og derfor sværere for hunden at spise.

Ud over at tilstanden medfører en ubehagelig dårlig ånde, kan den hurtigt stigende mængde bakterier, der spredes i kroppen, gøre skade på andre organer. Immunsystemet er konstant på overarbejde, hvilket belaster kroppen meget og gør den mere modtagelig for infektion.

God tandhygiejne er vigtigt gennem hele hundens liv, men især hos ældre hunde. At vænne din hund til tandbørstning som hvalp er et forebyggende tiltag, der bidrager til at holde hundens tænder sunde og i god stand gennem hele dens liv. I den forbindelse spiller foderet en vigtig rolle. Foderpillernes sammensætning og deres fysiske karaktertræk – størrelse, form, hårdhed – kan være med til at bremse dannelsen af plak.

Langsommere fordøjelsesproces

Fordøjelsesprocessen er langsommere hos ældre hunde. Dette er forbundet med nedsat muskeltonus i tarmen og et fald i udskillelsen af fordøjelsesenzymer, der hjælper med at nedbryde føden. Hunden bliver således modtagelig for forstoppelse ofte efterfulgt af diarré. Disse problemer kan kontrolleres med et særligt tilpasset foder.

Ligesom resten af kroppen begynder tarmene med tiden at fungere mindre effektivt. Fordøjelsesevnen reduceres lidt, næringsstofferne absorberes i mindre mængder, og tarmene tager længere tid om at tilpasse sig nyt foder. Et let fordøjeligt foder af høj kvalitet vil minimere disse følger.

Immunsystemet og sanserne

Med aldring følger også et nedsat immunsystem, hvilket betyder, at ældre hunde er mere modtagelige for infektioner og sygdomme. Samtidig kan hunde få nedsat syns- og lugtesans, hvilket kan medføre nedsat appetit.

Det er vigtigt at sørge for, at hunden forbliver aktiv, selv når den bliver ældre. Et dyr, der bevæger sig mindre omkring, er mindre opmærksomt eller er for stille, bør undersøges af en dyrlæge. Det er vigtigt, at alderdommens uundgåelige følger ikke forveksles med en invaliditet, der skyldes organsvækkelse.

Med passende pleje og et foder, der er skræddersyet til den ældre hunds unikke behov, kan den forsat leve et lykkeligt, sundt liv. Hvis du på noget tidspunkt er usikker på, hvordan du skal fodre og pleje din ældre hund med henblik på at imødekomme dens skiftende behov, er det bedst at spørge en dyrlæge til råds.