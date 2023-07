PRODUKTDETALJER

Velegnet til yorkshireterriere over 10 måneder. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Yorkshire Terrier Adult-foderet bidrager til at opretholde en sund pels hos din "yorkie" ved hjælp af et tilpasset indhold af essentielle omega-3-fedtsyrer (EPA og DHA), omega-6-fedtsyrer, hjulkroneolie og biotin. Det tilfredsstiller selv den mest kræsne appetit takket være en kombination af exceptionelle smagsstoffer, som din hund ikke kan modstå! Det er vigtigt at tænke over god mundhygiejne, når du vælger din hunds foder. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult hjælper med at bremse dannelsen af tandstensbelægninger ved hjælp af foderpillernes præcist afstemte indhold af kalciumkeleringsmidler. For at imødekomme hver hunds individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult også som vådfoder i form af en blød og velsmagende paté. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din hund får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

