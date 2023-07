Introducer nye lyde Hvalpe har en meget sensitiv hørelse, så lyde kan skræmme dem. I løbet af din hvalps første uge hos dig skal du præsentere den for lyde som f.eks. hårtørrer, dørklokke, musik og støvsugning. Sørg for at det bliver en god oplevelse, ved at lege med din hvalp eller give den en belønning. Sørg for at lyden er lav i starten, så du ikke skræmmer den. Øg derefter lydstyrken gradvist i takt med at hvalpen bliver mere tryg ved det.

Hjælp din hvalp med at udforske omgivelserne Din hvalp bliver nødt til at lære, hvordan den skal agere i forhold til forskellige miljøer, terræner og forhindringer. Du kan hjælpe den på vej ved at præsentere den for trapper eller trin og forskellige overflader.

Køre i bil Uanset om I skal til dyrlægen eller på tur, er det sandsynligt, at din hvalp snart vil få behov for at komme med i bilen. Derfor er det en god idé at vænne den til det fra et tidligt tidspunkt.

Gør din hvalp vant til håndtering Dyrlægen vil gerne tjekke din hvalp fra hoved til hale. Det er bedst forsigtigt at gøre den vant til at blive løftet og rørt over hele kroppen for at sikre, at det er en behagelig oplevelse for den fra begyndelsen.