Start med at få din hvalp til at sidde ved hjælp af en håndbevægelse og sige ordet "Sit". Placer hånden foran dig med håndfladen fremad, mens du siger "Bliv"



Vent et par sekunder og beløn derefter din hvalp for dens gode adfærd. Gentag derefter øvelsen. Bed din hvalp om at sidde med kommandoen "Sit", men træd derefter denne gang et skridt tilbage med håndfladen vendt mod din hvalp og giv kommandoen "Bliv". Vent i 3 sekunder, træd derefter fremad, og beløn din hvalp.

Gentag disse trin mens du gradvist øger, hvor langt du træder tilbage. Giv din hvalp en belønning hver gang den bliver siddende. Glem ikke at give din hvalp "fri" efter hver øvelse ved at tilskynde den til at rejse sig igen. Du vil opdage, at du får de bedste resultater med hyppige sessioner á nogle minutter.