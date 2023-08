Forstå din hvalps adfærd

Hvalpe er kun opmærksomme i kort tid, når de lærer nye færdigheder, så det er muligt, at dine nuværende træningssessioner er for lange, hvis der er for meget, der kan distrahere din hvalp. Prøv at holde sessioner til maksimalt fem minutter, vælg et stille og velkendt træningssted, og sørg for, at din hvalp ikke distraheres.