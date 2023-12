Seng Vælg en der er nem at rengøre og passer til din hvalp, efterhånden som den vokser.

Hvalpemåtter Disse er nyttige til oprydning efter 'uheld', så sørg for at have masser på lager.

Bur til bilen Som voksen skal din hund have nok plads til at stå op, dreje rundt, ligge ned og strække ud i sit bur.

Foder- og vandskåle Rustfrie stålskåle fungerer godt, da de ikke kan tygges, er lette at rengøre og ikke ruster eller går i stykker. Støjfølsomme hvalpe foretrækker muligvis plastikskåle.

Hvalpefoder støtter vækst Til at begynde med skal din hvalp have det samme foder, som den fik, inden du afhentede den.

Legetøj Køb legetøj, bolde eller foderdoseringsudstyr, som passer til hvalpens størrelse. Gummilegetøj til hunde er ofte det mest holdbare.

Halsbånd og snor Vælg et halsbånd, der kan justeres i takt med at din hvalp vokser. Kontroller at det sidder tæt nok til, at det ikke glider over hovedet.

Rengøringsmidler Køb ufarlige rengøringsmidler uden duft for at undgå, at din hvalp knytter lugten til små uheld indenfor.

Udstyr til pelspleje Afhængig af din hvalps pelstype, kan du have brug for en børste, kam eller handske til pelspleje. Du har også brug for en negleklipper, der er beregnet til hunde.