Sådan forbereder du dit hjem til den nye hvalp

Sådan sikrer du din have til en ny hvalp

Når først alle forberedelser er gjort indendørs, bør du tjekke eventuelle udendørsområder, som din hvalp vil få adgang til.

Reparer huller i hegnet – Hvis du har hegn rundt om din have eller en låge, der beskytter hvalpen mod at komme ud på vejen, skal du tjekke det grundigt for huller, som din hvalp kunne flygte igennem, og sikre, at de er blokerede.

Fjern giftige planter – Tjek planterne i din have for at sikre, at de ikke er giftige, hvis din hvalp spiser af dem. Visse planter, der er giftige for hunde, omfatter stuebirk, alpevioler, kristtjørn, mistelten, sigøjnerblad, filodendron, aloe, pinseliljer, hyacinter, iris, azalea, rhododendron, nerier, julestjerner og ærteblomster.

Gennemgå dine gødningsmidler – Det er vigtigt at sikre, at din hvalp ikke kan komme til at spise af eventuelle kemiske gødningsmidler, ukrudtsmidler og insektgift.

Gem haveredskaber væk – Hvis du bruger haveredskaber, især de skarpe, er det vigtigt, at du gemmer dem et sted, som din hvalp ikke kan komme til.

En anden vigtig måde at forberede dit hjem på en ny hvalps ankomst er at sikre, at du har dyrlægevagtens telefonnummer ved hånden. Det kan enten være på en seddel et sted i huset eller på din mobiltelefon for at sikre, at du hurtigt kan ringe op, hvis din hvalp bliver syg eller kommer til skade.

Ved at udføre disse tjek på forhånd og forberede dit hjem på den rette måde kan du hjælpe din hvalp med at føle sig tryg og veltilpas i sine nye omgivelser.