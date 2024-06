Hvalpe vaccination

Hvorfor skal min hvalp have vaccinationer?

Når hvalpe fødes, er de helt afhængige af de antistoffer, som de får gennem moderens mælk. De beskytter hvalpene mod skadelige mikroorganismer.

Men beskyttelsen mindskes over tid, hvilket betyder, at hvalpen bliver sårbar over for smittefarlige sygdomme. De rette vaccinationer på det rette tidspunkt kan hjælpe med at forebygge, at hvalpen udvikler disse sygdomme eller infektioner.

Hvad gør hvalpevaccinationer?

Vaccinationer hjælper med at forebygge smitsomme og nogle gange dødelige sygdomme. Visse er obligatoriske, mens andre anbefales.

Hvad bør min hvalp vaccineres mod?

De obligatoriske vaccinationer omfatter:

Hundesyge: Sygdommen findes i flere varianter, hvilket ofte gør diagnosen vanskelig. Generelt forårsager den høj temperatur, luftvejsproblemer (rhinitis eller bronkial lungebetændelse), fordøjelsesproblemer (mave-tarm-katar), øjen-, hud- eller nerveproblemer og kan ofte være dødelig.

Leverbetændelse hos hunde: Symptomerne dækker alt fra let feber og forstoppelse i slimhindemembranen til opkast, gulsot, udspiling af maven, depression, færre hvide blodlegemer, leversmerter og alvorlig leverbetændelse.

Parvovirus hos hunde: Parvovirus er yderst smitsom og rammer mavetarmsystemet, så der opstår nedsat appetit, opkast, feber og ofte alvorlig, blodig diarré. Ekstrem dehydrering kan opstå hurtigt og være dødelig inden for 48-72 timer.

Leptospirose: Leptospirose er en zoonotisk sygdom (dvs. den smitter mellem dyr og mennesker), der forårsages af bakterier udskilt med urin fra gnavere. For hunde omfatter symptomerne feber, opkast, mavesmerter, diarré, nedsat appetit, alvorlig svækkelse og sløvhed, stivhed, gulsot, muskelsmerter, sterilitet og nyresvigt (med eller uden leversvigt).

De anbefalede vaccinationer omfatter:

Hundegalskab (rabies): En dødelig sygdom for hunde og mennesker. Karakteriseres normalt ved svajende gang, nakke-/halssmerter, overdreven savlen og i visse tilfælde krampetrækninger i ansigtsmusklerne. Unormal aggressiv adfærd ses ofte samt bid uden at give slip.

Kennelhoste: Denne sygdom rammer hunde i kontakt med andre hunde, f.eks. på kenneler og til hundeudstillinger. Sygdommen forårsager voldsom hoste, der kan være mere eller mindre alvorlig alt efter hundens alder og generelle sundhedstilstand.

Hvordan finder jeg oplysninger om vaccinationer til min hvalp?

Tal med en dyrlæge, og fortæl, hvor din hvalp skal opholde sig. Dette kan være:

Hundepensioner

Skoven

Hundepasser

Fortæl også dyrlægen, om du planlægger at rejse uden for landets grænser med din hvalp, og andre aktiviteter, som hvalpen nok kommer til at deltage i, f.eks. hundeudstillinger eller jagt.

Dyrlægen sammensætter derefter et vaccinationsprogram, der passer til hvalpens behov.

Hvornår skal min hvalp have vaccinationer?

Hvalpevaccinationer er mest effektive, hvis de gives med en booster inden for tidsfristen. Din hvalp starter typisk på et vaccinationsprogram, når den er 6-8 uger gammel.

En regelmæssig vaccinationsplan vil højst sandsynlig bestå af følgende:

7-9 uger: hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus, selvom dette kan startes tidligere, hvis hvalpen bor i et smittefarligt miljø.

11-13 uger: boostere for de 3 forrige vaccinationer + hundegalskab (rabies) og leptospirose.

15-17 uger: boostere for hundegalskab (rabies) og leptospirose.

15 måneder: boostere for alle ovenstående vacciner.

Har min hvalp også brug for årlige boostere?

Din hvalp skal gives årlige boostere for at sikre, at den er fuldt ud dækket af vaccinen. Hvert år bør følgende boostere gives:

Hundesyge

Smitsom leverbetændelse (hepatitis)

Parvovirus

Hvad sker der, når min hvalp vaccineres?

Når din hvalp vaccineres, får den en meget lille dosis af virussen eller bakterien. Dette stimulerer hvalpens immunforsvar, så der udvikles bestemte antistoffer mod virussen.

Kan min hvalp blive smittet med virus pga. vaccinen?

Den virus eller bakterie, som bruges i en vaccination, er for det meste død eller inaktiv, hvilket betyder, at den normalt ikke kan forårsage sygdom.

Hvordan får min hvalp det efter vaccinationerne?

Din hvalp kan virke lidt stille efter en vaccination, især den første dag eller to. Dette skyldes, at dens immunforsvar reagerer på vaccinen.

Hvad kan jeg gøre, når min hvalp har fået sine vacciner?

Det er vigtigt, at du sørger for, at hvalpen får godt med hvile efter sine vacciner, da dens immunforsvar er på hårdere arbejde end normalt.

Hvis du ikke synes, at hvalpen bliver sig selv igen inden for 24 timer, skal du kontakte en dyrlæge for at få rådgivning.

Det er vigtigt, at du sikrer, at du har den rette vaccinationsplan for din nye hvalp, idet hundevacciner er en af de vigtigste forebyggende sundhedsforanstaltninger. Lige så snart du har fået din nye hvalp hjem, er det vigtigt, at du taler med en dyrlæge for at sikre, at hvalpen får de rette vaccinationer på det rette tidspunkt.