En snor og en justerbar krave eller sele Beskyt din hvalp, når I går til og fra bilen.

Et tæppe eller et stykke legetøj Giv et tæppe eller et stykke legetøj til din hvalps mor, så det kan opfange dens duft. Giv tingen til hvalpen, så den lettere kan holde sig rolig på vejen hjem.

En flaske vand og en skål Sørg for, at din hvalp får nok at drikke på rejsen hjem.

Godbidder Det er godt at belønne din hvalp for velopdragen adfærd fra starten, så du skal medbringe godbidder og holde den beskæftiget med noget at tygge på.

Hundeposer og rengøringsmidler Når du henter din hvalp hjem, vil den sandsynligvis ikke være renlighedstrænet, så du skal være indstillet på mulige uheld.