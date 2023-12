Den største udfordring ved fødslen for en hvalp er, at den kan klare sig selv mht. at trække vejret, holde sig varm og kunne amme for at overleve dette meget afgørende tidspunkt. For at hjælpe hvalpene er det vigtigt at forberede fødekassen korrekt. Skåle med vand eller en luftfugter bruges til at holde en fugtighed på 65-70 % i området og fremme korrekt åndedræt, og der bruges en varmelampe eller en infrarød lampe til at opvarme området.

Lige efter fødslen vil opdrætteren veje hvalpene for at få et overblik over deres tilstand og identificere eventuelle hvalpe under den forventede fødselsvægt. Fødselsvægten og væksten i løbet af de første 48 timer er nøgleparametre for opdrætterne for at få et overblik over kuldets tilstand og identificere eventuelle hvalpe, der kan have svært ved at overleve.