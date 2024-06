Hvornår er en hund voksen?

Unikke problemer for hvalpe

I forbindelse med din hvalps foder og pleje skal du tage hensyn til to konkrete problemer, som rammer unge hunde langt hyppigere end voksne: Deres sarte fordøjelsessystem og nedsatte immunforsvar.

En hvalp har et svagere fordøjelsessystem end en voksen hund, især mens den vænnes fra mælk, og det kan let forstyrres af ændringer i omgivelserne eller af nyt foder. Hvalpe skal have et foder med den rette størrelse, form og struktur, så de nemt kan spise og fordøje det. Derved får de alle de næringsstoffer, som de har brug for, uden at de får dårlig mave.

Hvalpe på mellem fire og 12 uger befinder sig i en fase kaldet "immunitetshullet". Det er her, moderens immunitetsunderstøttelse, der gives gennem mælken, mindskes, selvom hvalpens eget naturlige forsvar er ikke fuldt udviklet. På dette tidspunkt er hvalpens foder en vigtig måde at hjælpe denne proces på vej og booste hvalpens immunitet gennem næringsstoffer som E-vitamin.

Skift fra hvalpe- til voksenfoder

Når din hvalp er udvokset, bør du lave en overgang til foder og pleje tilpasset en fuldt udvokset hunds behov.

Voksne hunde skal have to måltider om dagen, og foderet skal være ernæringsmæssigt afbalanceret for at give dem den energi, de har brug for, uden for meget fedt. Du kan skifte gradvist til en ny fodertype i løbet af en uge: Bland det nye foder med hvalpefoderet, og øg gradvist andelen af det nye foder, så din hund kan vænne sig til det.