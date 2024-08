Hvis din hund er drægtig, kan du beslutte, at en hjemmefødsel er rarere end at tage hunden med til dyrlægen. I så fald er der en række ting, du skal gøre før den store dag, så du kan være sikker på, at din hund og dens hvalpe får det så godt som muligt.

Selvom du måske ønsker en hjemmefødsel, er det vigtigt, at du har en dyrlæge, du kan ringe til, hvis der opstår komplikationer. Dyrlægens ekspertise er uvurderlig, og vedkommende kan hjælpe dig med at sikre, at alle hvalpe fødes på sikker vis.

I dit hjem skal du vælge et bestemt område, hvor din hund kan føde. Det er vigtigt, at dette område er korrekt indrettet for at sikre, at moderhunden ikke stresser, men har det rart, og at hvalpene får den bedst mulige start. Her er nogle ting, du skal huske på.

Fødekassen til din hund

Den bør være lavet af et ikke-porøst materiale, der nemt kan rengøres, og i en passende størrelse til din hund og kuldet. Dæk kassens bund med materiale, der holder på varmen, og som nemt kan fjernes, når der skal gøres rent: Håndklæder, lagner eller aviser er ideelle. Hvis din hund vejer over 15 kg, skal du placere rundstokke langs kassens sider 10-15 cm over bunden for at undgå, at moderhunden maser hvalpene, når hun lægger sig.

Vigtige faktorer for hjemmefødsler: varme, fugtighed og luft

Nyfødte hvalpe kan nemt få for lav kropstemperatur og blive dehydrerede, så det er vigtigt, at du holder fødselsområdet ved den rette temperatur og fugtighed. Brug vandskåle eller en luftfugter til at holde en fugtighed på 65-70 % i området, og brug radiatorer eller en infrarød lampe til at opvarme området.

I de første fire dage af en hvalps liv skal dens omgivelser være på 29,5-32 °C. Derefter kan temperaturen gradvist sænkes til ca. 26,7 °C i syv til ti dage og derefter til 22,2 °C, når hvalpene er blevet fire uger. Fødekassen bør også stå i et område med god udluftning, som ikke har for meget træk eller er for indelukket.

Sådan giver du din hund en hygiejnisk hjemmefødsel

Fødselsområdet skal holdes i perfekt hygiejnisk stand, hvilket betyder hyppig desinficering og rengøring, samt at antallet af mennesker, der kommer og går i området, skal begrænses. Vær omhyggelig med din egen personlige hygiejne, inden du går ind i området, og før du præsenterer din hund for fødselsområdet, skal du vaske eller børste den for at komme af med så mange parasitter og bakterier som muligt.

Introducer din hund til fødselsområdet

For at sikre, at din hund har det rart og er afslappet under fødslen, bør du præsentere den for fødselsområdet og fødekassen en til to uger før den forventede termin. Hold andre voksne dyr væk fra moderhunden og fødselsområdet for at undgå infektion, og sørg for, at den kan lide området.