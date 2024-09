Hvalpe og deres ernæring, ved syv måneders alderen

På dette tidspunkt vil din hvalp begynde at opbygge sin kropsmasse, så dens ernæringsmæssige krav er nu protein. Det skal dog være den rigtige slags; et letfordøjeligt protein af høj kvalitet, der gør det let for kroppen at optage og genbruge aminosyrerne, så kropsvæv og antistoffer kan bygges.

Forholdet mellem protein og kalorier bør være højere i en hvalps foder end i en voksen hunds, fordi den vokser hurtigt. Uden protein kan dens naturlige forsvarssystem blive reduceret, huden og pelsen kan blive dårlig, og den udvikler sig ikke som den skal. Hold øje med portionsstørrelserne for at sikre, at den ikke bliver overvægtig i denne vigtige fase.

Ernæring til hvalpe, der er 10 måneder gamle

Ekstra små og små racehunde nærmer sig voksenstadiet, når de er 10 måneder gamle, mens det tager lidt længere tid for større hunde. Alle hunde har på dette tidspunkt brug for ernæringsmæssig støtte til deres led, især store og ekstra store hunde, da deres muskler vokser og belaster skelettet. Glucosamin og kondroitin er to vigtige næringsstoffer; disse hjælper med at give næring brusken og den væske, der får leddene til at fungere normalt. Uden disse stoffer kan hvalpe ende med at få problemer med leddene senere i livet.

Voksne hunde og ernæring

Som voksen har din hund brug for et omhyggeligt afbalanceret foder for ikke at tage på i vægt. Det anslås, at over en fjerdedel af alle voksen hunde er overvægtige, og det kan give unødigt pres på knogler, led og organer, hvilket forringer hundens livskvalitet. Hvis du har givet din hvalp det rigtige, næringsmæssigt afbalancerede foder i de første afgørende måneder, og hvis du følger den anbefalede fodermængde, burde din hvalp udvikle sig til en sund og glad voksen hund.

Hvis du er usikker på, hvordan du bedst kan fodre din hvalp, så du sikrer, at den får den bedste ernæring for dens alder og livsstil, skal du kontakte din dyrlæge, som vil kunne give dig råd og vejledning.