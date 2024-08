Nu hvor din hund er drægtig, er det vigtigt at give den – og det kommende kuld – den bedst mulige start. Samtidig med, at du forbereder dit hjem og sørger for, at din drægtige hund har det bekvemt, bør du give den en passende ernæring, der understøtter hundens og hvalpenes sundhed.

At give drægtige hunhunde skræddersyet ernæring i drægtighedsperioden kan have en væsentlig effekt på hvalpenes fremtidige trivsel. For eksempel viste en undersøgelse af drægtige boston terriere, der fik et tilskud af folinsyre i løbetiden og i begyndelsen af drægtighedsperioden, at de havde en lavere forekomst af ganespalte i deres kuld.1

Din hund, dens adfærd og fodring ændrer sig sandsynligvis under drægtigheden, så her er, hvad du skal se efter, og hvordan du sikrer dig, at du giver den støtte, din hund har brug for.

Din drægtige hunds appetit og fodringsplan

I begyndelsen af drægtighedsperioden kan din hund lide af midlertidig appetitløshed. Det er meget normalt, og appetitten vender tilbage, når kroppen skal bruge nærig til det voksende kuld.

Med det i tankerne kan det være fristende at ændre hundens fodringsplan, så den passer til dens ændrede appetit. Det er dog ikke en god idé at ændre din drægtige tæves fodringstidspunkter på denne måde. Denne fremgangsmåde kan skade tæven og dens hvalpe, fordi tæven ikke får en passende eller konsistent ernæring, hvilket kan give komplikationer, f.eks. problemer med fødslen. I stedet skal du holde dig til det almindelige fodringsskema med nogle specifikke ændringer, der understøtter drægtigheden.

Ernæring til drægtige hunde

Efter hundens femte drægtighedsuge vil dens energibehov stige med 10 % for hver uge, efterhånden som hvalpene udvikler sig. Samtidig kan hundens evne til at spise blive begrænset på grund af den fysiske forvandling, så den ikke kan optage eller fordøje den næring, den har brug for. Løsningen er at skifte til et energitæt foder med et højt energiindhold.

I den sidste tredjedel af din hunds drægtighed, efter 42 dage, kan du skifte helt til et foder med høj energi for at støtte hunden i den sidste fase af svangerskabet. Du bør også øge mængden af dette foder med 10 % hver uge, indtil fødslen, da hunden får brug for ekstra næringsstoffer og ekstra energi.

Et vigtigt punkt at huske på er at give din drægtige hund et ernæringsmæssigt afbalanceret foder, der ikke kræver et kosttilskud. Nogle af disse, som du normalt giver din hund, f.eks. kalcium, kan forstyrre kroppens normale vitamin- og mineralregulering under drægtigheden, hvilket giver uønskede helbredsmæssige komplikationer.