Sikring af din hvalps sundhed

Vaccinationer styrker din hvalps naturlige forsvar og er afgørende for, at beskytte den mod en række sygdomme. Du bør rådføre dig med din dyrlæge om din hvalps vaccinationer, og den første skal måske gives, når hvalpen er få uger gammel. Du bør også følge din dyrlæges råd og plan for genvaccination (boostervaccination), så din hvalp får optimale muligheder for at forblive sund.