Hvalpevaccinationer: parainfluenzavirus hos hunde

Hvad er parainfluenzavirus hos hunde?

Parainfluenzavirus hos hunde er en åndedrætsvirus og en af mange vira, der kan forårsage kennelhoste hos hunde. Den er yderst smitsom og udvikles typisk i situationer, hvor mange hunde lever tæt sammen.

Hvad er symptomerne på parainfluenzavirus hos hunde?

Hvis din hvalp lider af parainfluenzavirus, vil den højst sandsynligt have følgende symptomer:

En tør, hakkende hoste

Feber og høj temperatur

Løbende næse

Nysen

Øjenbetændelse

Depression, sløvhed og appetitløshed

Hvad forårsager parainfluenza hos hunde?

Virussen udvikles typisk i situationer, hvor mange hunde lever tæt sammen i en periode. Dette kan omfatte opdrættere, hundepensioner, internater, dyreforretninger, hundepassere og hundeudstillinger.

Virussen overføres gennem kontakt med smittede hunde, deres skåle og deres puder samt via hoste og nysen.

Kan hvalpe vaccineres mod parainfluenza hos hunde?

Vaccinationer kan hjælpe med at forebygge smitsomme og nogle gange dødelige sygdomme, så det er vigtigt, at din hvalp får de nødvendige vacciner til rette tid.

Nogle vaccinationer er obligatoriske, mens andre anbefales afhængigt af risikoen for, at hvalpen bliver smittet med virussen. Vaccinen mod parainfluenza er ikke obligatorisk.

Hvordan ved jeg, om min hvalp har brug for en vaccine?

Dyrlægen kan hjælpe dig med at vælge et vaccinationsprogram, der passer til din hvalps behov ud fra, hvor den skal bo, og hvilke aktiviteter den vil deltage i.

Dækker vaccinen altid hunden mod parainfluenza?

Vira kan mutere. Nogle ændrer sig meget, andre moderat, mens andre næsten ikke gør.

Parainfluenza hos hunde er kendt for at mutere, og derfor skal nye vaccinationer gives årligt for at sikre, at din hund er beskyttet mod eventuelle nye typer af virussen gennem hele livet.

Tal med din dyrlæge, som kan hjælpe dig med at vælge det vaccinationsprogram, der passer bedst til din hvalps behov, afhængigt af hvor den kommer til at opholde sig, og hvilke aktiviteter, den kommer til at deltage i.

Findes der andre måder at undgå, at hvalpe får parainfluenza?

Hvis du overvejer at bruge en hundepension, er det første, du skal undersøge, om der er krav om, at alle hunde er vaccineret mod parainfluenza eller kennelhoste. Det kan du se ud fra de oplysninger, du selv skal angive om din hvalp, når du søger om pasning.

Hvis du tager din hvalp med til en hundepension eller hundepasser, bør flere ting være på plads inden, blandt andet hvalpens vaccinationer. Det er sandsynligvis et krav, at din hvalp skal vaccineres, inden den må komme.

Dette burde sikre, at virussen ikke dukker op eller spredes i nærheden.

Andre spørgsmål, som du kan stille til hundepensionen eller hundepasseren, er angående, hvilke foranstaltninger der tages over for syge hunde, f.eks. karantæne, og hvilke procedurer der er for rengøring og desinficering. Hvis du er opmærksom på alle de anvendte processer, kan det hjælpe med at forhindre, at din hvalp smittes med parainfluenza.

Hvad gør man, hvis man tror, at ens hund lider?

Hvis du tror, at din hvalp lider af parainfluenza, skal du straks tage den til dyrlægen. Dyrlægen kan foretage en række test for at finde ud af, om din hvalp er inficeret og anbefale relevante behandlings muligheder.

Når hunde bor tæt sammen, øges truslen fra et antal vira. Det er virkelig vigtigt, at du taler med en dyrlæge om, hvor din hvalp kommer til at opholde tid, så du får de rette vaccinationsanbefalinger.