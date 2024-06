Tillykke, du er nu en stolt kæledyrsejer.

Når du fejrer hver milepæl, fra fræk hvalp til velopdragen voksen hund, vil du være ansvarlig for din hunds generelle sundhed. Få et forspring! Planlæg det første dyrlægebesøg for din nye hund eller hvalp, før du overhovedet bringer dem hjem.

I denne artikel dækker vi alt, hvad du behøver at vide til den vigtige første tur til dyrlægen. Vaccinationsplaner, venteværelsesnerver, løbende sundhedstjek for hvalpe og hunde – vi er her for at vejlede dig.