PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® X-Small Puppy-hundefoder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af ekstra små racer. Produktet er velegnet til 2-10 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på op til fire kg. Det skræddersyede hvalpefoder er også beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos hvalpe. Takket være kombinationen af gavnlige præbiotika (f.eks. FOS, MOS og roesnitter) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® X-Small Puppy desuden med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Derudover har formularen et optimalt energiindhold, der er designet til at opfylde det store energibehov hos de hurtigvoksende ekstra små hvalpe. Tørfoderet i ROYAL CANIN® X-Small Puppy er også specielt tilpasset til din hvalps ekstra lille kæbe, så den har nemt ved at samle foderet op og tygge det. Når din hvalp er 10 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® X-Small Adult.

