PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® Mini Puppy-hundefoderet er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af små racer. Produktet er velegnet til 2-10 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 4-10 kg. Det skræddersyede hvalpefoder er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Derudover har formularen et optimalt energiindhold, der er designet til at opfylde det store energibehov hos de hurtigvoksende små racer. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. De gavnlige præbiotika (f.eks. FOS, MOS og roesnitter) og højt fordøjeligt protein hjælper med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. Tørfoderet i ROYAL CANIN® Mini Puppy er specielt tilpasset til din hvalps lille kæbe, så den har nemt ved at samle foderet op og tygge det. Når din hvalp er 10 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Mini Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.
FORDELE
4D- Brain development
Enriched with an omega-3 fatty acid (DHA) to support the kitten’s brain development and promote healthy vision.
4C- Microbiome support
Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.
4A- Strong immune system
Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.
Optimalt energiindhold
Udviklet til at opfylde det store energibehov hos hvalpe af små racer
Certificeret CO2-neutral
Produkterne fra ROYAL CANIN® Puppy and Kitten vækstprogrammerne er certificerede CO2-neutrale af SCS Global Services. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|KUN TØRFODER
|Alder (måneder)
|Forventet voksenvægt
|2 måneder
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|49g
|54g
|56g
|55g
|48g
|40g
|40g
|39g
|39g
|Mini ADULT
|2.5 kg
|56g
|63g
|65g
|65g
|57g
|48g
|47g
|47g
|46g
|Mini ADULT
|3 kg
|64g
|72g
|75g
|75g
|68g
|61g
|54g
|54g
|53g
|Mini ADULT
|3.5 kg
|71g
|80g
|84g
|84g
|76g
|68g
|60g
|60g
|59g
|Mini ADULT
|4 kg
|78g
|88g
|92g
|93g
|84g
|76g
|67g
|66g
|66g
|Mini ADULT
|5 kg
|93g
|105g
|110g
|110g
|100g
|90g
|79g
|79g
|78g
|Mini ADULT
|6 kg
|103g
|119g
|125g
|126g
|125g
|113g
|101g
|90g
|89g
|Mini ADULT
|7 kg
|113g
|133g
|141g
|142g
|141g
|127g
|114g
|102g
|100g
|Mini ADULT
|8 kg
|124g
|146g
|155g
|157g
|156g
|141g
|126g
|112g
|111g
|Mini ADULT
|10 kg
|146g
|172g
|183g
|186g
|185g
|167g
|150g
|134g
|133g
|131g