ROYAL CANIN® Mini Puppy-hundefoderet er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af små racer. Produktet er velegnet til 2-10 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 4-10 kg. Det skræddersyede hvalpefoder er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Derudover har formularen et optimalt energiindhold, der er designet til at opfylde det store energibehov hos de hurtigvoksende små racer. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. De gavnlige præbiotika (f.eks. FOS, MOS og roesnitter) og højt fordøjeligt protein hjælper med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. Tørfoderet i ROYAL CANIN® Mini Puppy er specielt tilpasset til din hvalps lille kæbe, så den har nemt ved at samle foderet op og tygge det. Når din hvalp er 10 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Mini Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.