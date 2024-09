Hvorfor har min hund brug for boostervacciner?

Da din hund først blev vaccineret, fik den to små doser af bakterier og vira, der forårsager nogle almindelige eller alvorlige infektionssygdomme. Dette stimulerer kroppens forsvar og hjælper med at opbygge et stærkt immunsystem. I det første leveår er det med til at beskytte den mod visse sygdomme.

Desværre holder denne beskyttelse ikke hele livet og mindskes med tiden.

Derfor er boostervacciner nødvendige for at opretholde denne beskyttelse i resten af hundens levetid. Ikke alle vacciner kræver en årlig booster, og din dyrlæge kan anbefale, hvordan din hund får de korrekte vacciner hvert år.

Hvilke boostervacciner skal min hund have?

Da du fik din hvalp vaccineret første gang ved seks til otte ugers alderen, fik den de obligatoriske vacciner. På dette tidspunkt har din dyrlæge diskuteret med dig og implementeret et vaccinationsprogram, der passer bedst til din hvalp afhængigt af dens livsstil og miljø, hvilket kan have omfattet ekstra anbefalede vacciner.

Din hund skal have boostervacciner til alle dens tidligere vacciner ud fra nedenstående tidsplan:

11-13 uger

Hundesyge (distemper)

Smitsom leverbetændelse (hepatitis)

Parvovirus hos hunde

15-17 uger

Leptospirose

Hundegalskab (rabies)

15 måneder

Hundesyge (distemper)

Smitsom leverbetændelse (hepatitis)

Parvovirus hos hunde

Leptospirose

Hundegalskab (rabies)

Årligt

Hundesyge (distemper)

Smitsom leverbetændelse (hepatitis)

Parvovirus hos hunde

Leptospirose

Hundegalskab (rabies)

Hvad sker der, hvis min hund ikke får sine boostervacciner?

Hvis din hund ikke får sine boostervacciner, er der ingen garanti for, at den er beskyttet mod infektiøse patogener, f.eks. vira og bakterier.

De fleste hundepensioner og hundepassere vil sandsynligvis ikke acceptere den, før den har fået de primære vacciner i vaccinationsprogrammet igen.

Minder dyrlægen mig om, hvornår det er tid til boostervacciner?

De fleste dyrlægepraksisser sender påmindelser ud for at sikre, at du husker at bestille tid til din hunds boostervacciner. Det er dog altid en god idé at notere datoen i din kalender, hvis du går glip af påmindelsen.

Sørg for, at du taler med din dyrlæge for at få flere oplysninger om din hunds vaccinations- og boosteranbefalinger.