Parvovirus hund

Hvad er parvovirus hos hunde?

Parvovirus hos hunde er yderst smitsomt og er forårsaget af en ekstremt modstandsdygtig virus udefra. Den forårsager alvorlig mave-tarm-katar og medfører ofte blødningskomplikationer.

Hvis en tæve bliver smittet under sin drægtighed, påvirker virussen fostrene under deres udvikling. Virussen kan ikke replikere sig selv og skal derfor bruge andre celler til at formere sig. Hos unge hvalpe vil parvovirus infiltrere celler i fordøjelseskanalen, fordi de hurtigt fornyer sig selv.

Parvovirus hos hunde kan være dødelig og rammer stadig hvalpe overalt.

Hvad er symptomerne på parvovirus hos hunde?

En hvalp eller hund med parvovirus vil udvise en række forskellige symptomer. Du bør altid holde øje med:

Feber

Sløvhed

Diarré (muligvis blodig)

Opkast

Dehydrering

Stort vægttab

Hvad forårsager parvovirus hos hunde?

En hund, der er smittet med parvovirus, udskiller en stor mængde af det gennem sin afføring. 1 g afføring kan helt konkret indeholde op til 1 million smittefarlige doser – nok til at smitte 1 million dyr, viser forsøg.

Virussen kan overføres til mennesker, dyr og ting, som kommer i kontakt med afføring fra et smittet dyr.

Selve sygdommen er virkelig svær at fjerne fra udendørsomgivelser, f.eks. hos kenneler og hvalpeopdrættere. Under visse forhold kan virussen forblive smitsom i flere måneder, endda over et år.

Kan hvalpe vaccineres mod parvovirus?

Parvovirus kan forebygges ved en vaccination, så det er vigtigt at sikre, at din hvalp får de nødvendige vacciner til rette tid.

Vaccinationer er mest effektive, hvis de gives med en booster inden for tidsfristen. Hvalpe påbegynder normalt en vaccinationsplan, når de er 6-8 uger, og vaccinen mod parvovirus gives, når hvalpen er 7-9 uger.

Hvordan ved jeg, om min hvalp har brug for en vaccine?

Nogle vacciner er obligatoriske, mens andre anbefales, afhængigt af den risiko som hvalpen møder via sin livsstil og sine omgivelser. Parvovirus hos hunde er en obligatorisk vaccination, så din hvalp skal vaccineres i henhold til den aftalte plan. Din hvalp bør ikke være sammen med hunde uden for hjemmet før to uger efter den sidste vaccination.

Dækker vaccinationen altid hunde mod parvovirus?

Vira muterer. Nogle ændrer sig meget, andre moderat, mens andre næsten ikke gør.

Parvovirus hos hunde ligger stabilt, hvilket betyder, at vaccinen er den samme og ikke skal ændres.

Virussen har udviklet sig, siden den blev opdaget i 70'erne. Men denne udvikling afspejles i små ændringer på virussens overflade (hvilket er der, hvor immunsystemet, f.eks. antistoffer, reagerer). Dette har ingen effekt på den beskyttelse, som vaccinationen giver, så når først din hund er vaccineret, er den dækket mod alle virussens mutationer.

Hvordan kan hvalpe ellers beskyttes mod parvovirus?

Parvovirus er yderst modstandsdygtig i det omgivende miljø. En hundeopdrætter udgør et miljø med høj risiko, hvilket betyder, at hundene bør have den første vaccine hjemme. Derved forhindres spredningen af parvovirus til hele kuldet.

Det samme gælder for kenneler, hvor mange fremmede hunde findes i samme miljø. For at bekæmpe mulige udbrud har kenneler strenge hygiejnemæssige forholdsregler, herunder:

Sikring af, at hjemmet er indrettet på den rette måde, f.eks.:

Implementering af principper fra industrikøkkener og restauranter – der bruges et envejskredsløb fra sektoren, som går fra dyr med den højeste risiko til dyr med den laveste risiko

Kennelmaterialer skal være modstandsdygtige, uigennemtrængelige (skridsikre til gulve), jævne, isolerende, nemme at skille ad og rene

Opdeling – specifikke afsnit for drægtige dyr, dyr i karantæne og syge dyr

Der bør også føres en protokol over tilstrækkelig rengøring og desinficering.

Hvad gør man, hvis man tror, at ens hvalp lider?

Hvis din hvalp begynder at udvise symptomer på parvovirus, skal du straks kontakte en dyrlæge. Dyrlægen kan foretage en række fysiske undersøgelser, biokemiske test og urinanalyser for at finde ud af, om din hvalp er inficeret, og anbefale den bedste behandling.

Vær ikke bange for at spørge din opdrætter, om de har forebyggende foranstaltninger på plads, inden du afhenter din hvalp. Hvis du har spørgsmål omkring parvovirus, kan du tale med en dyrlæge, som kan rådgive om sygdommen, forebyggelse og behandling.