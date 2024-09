Det er meget normalt at få steriliseret en hunhund som hvalp, men det er ikke en beslutning, du bør tage uden at kende alle fakta. Der er mange fordele ved at få din hvalp steriliseret, men det kan også have umiddelbare virkninger på dens adfærd og især dens ernæringsmæssige behov.

Hvad er sterilisation?

Sterilisation er et udtryk, der bruges når en hunhvalp bliver steriliseret. Nogen bruger udtrykket "kastrering", men det bruges i forbindelse med neutralisering af hanhvalpe.

Hvad sker der, når min hvalp bliver steriliseret?

Når din hvalp bliver steriliseret, gennemgår den en medicinsk operation, som udføres af en dyrlæge. Dyrlægen fjerner hvalpens æggestokke. Afhængigt af dyrlægens anbefalinger og vurdering fjernes både æggeleder og livmoder muligvis. Sterilisation betyder, at en hunhund ikke kan formere sig, og den kommer ikke i løbetiden.

Hvornår er det bedste tidspunkt at få min hvalp steriliseret?

Din dyrlæge vil være i stand til at rådgive dig om den bedste alder for dit kæledyr, der skal steriliseres, om de forskellige tilgængelige steriliseringsmetoder og også hjælpe dig med at finde den bedste diæt til din hund, når de først er steriliseret.



Hvad er fordelene ved få min hvalp steriliseret?

Der er mange positive aspekter ved at få din hvalp steriliseret, både for dens sundhed og trivsel og dit hjemmemiljø.

Det gør det meget mindre sandsynligt, at hanhunde markerer i din have, når din hunhvalp er i løbetid

Det kan eliminere eller reducere visse tumorer, herunder i brystvævet, æggestokkene og livmoderen

Det forhindrer uønskede kuld

Hvordan ændres dens adfærd og ernæringsmæssige behov, når den er steriliseret?

Som med kastration af hanhunde vil sterilisation af din hunhvalp ændre dens adfærd pga. ændringerne i dens hormoner og stofskifte. Den kommer ikke længere i løbetid, og den adfærd, der er forbundet med det, f.eks. rastløshed og gøen, bør også forsvinde. Dens kostbehov vil også ændre sig.

Hvis du beslutter dig for at få din hvalp steriliseret, er det vigtigt, at du er opmærksom på dens ændrede ernæringsbehov. Efter operationen kan din hvalp tage på i vægt i løbet af få uger eller måneder, da stofskiftet har ændret sig betydeligt. Det er vigtigt at tale med dyrlægen, om din hvalp vejer det, den skal, og hvordan du justerer dens foder for at tage højde for neutralisationen. Du bør også give et foder specialdesignet til neutraliserede hunde, som har den næringsbalance, der er brug for.

Sterilisation af din hunhvalp kan give flere fordele for den – og dit hjemmemiljø – men det er en beslutning, du ikke bør tage hurtigt. Kontakt din dyrlæge, der kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.