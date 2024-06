Renlighedstræning hvalp

Hvis der sker et "uheld", skal du ikke straffe din hvalp – den er stadig i gang med at lære at begå sig. Hvalpe har mindre blærer end ældre hunde, så den bliver nødt til at blive luftet oftere end voksne hunde. Du skal blot desinficere stedet med et produkt, der ikke er ammoniakbaseret, og fjerne lugten med et neutraliserende middel.