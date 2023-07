Alt, hvad du behøver at vide om racen



Granddanoiser er ganske enkelt enorme: en sød, venlig og hengiven karakter pakket ind i en megastor emballage.



De har bevaret den statur og styrke, der er nødvendig for deres oprindelige mission, at jage vildsvin, men gennem århundreder er aggressiviteten blevet avlet ud af dem, hvilket har givet plads til mildhed. Granddanoiser er smukke hunde, med en majestætisk opførsel, opmærksomt udtryk og tæt blank pels i en af tre stemningsfulde farvekombinationer: lysebrun og tigerstribet, sort og harlekin eller blå.



Når de er trænet – og det burde være relativt ligetil – kommer granddanoiser godt ud af det med børn og kan være dejlige familiehunde med det forbehold, at de kræver et niveau af engagement, der er lidt mere en hos en mindre hund. Hvis du ikke har meget plads eller samler på værdifulde porcelænssmykker – kan ét smæk af den solide granddanois-hale i bordpladehøjde have ødelæggende konsekvenser – så du skal måske genoverveje det.



Granddanoiser kræver meget motion, selvom de trods deres størrelse ikke er den mest energiske race, der findes. Når de er fuldt udvokset, nyder de en række forskellige motionsformer – gåture, løbeture og chancen for at snuse rundt i et lukket rum (heldigvis kan de ikke hoppe, så du behøver ikke at have et højt hegn). En ting at huske på er, at på grund af deres enorme størrelse er den gennemsnitlige levetid hos granddanoisen kort.



I det daglige er den eneste reelle ulempe ved at have en granddanois som kæledyr at de savler. Granddanoiser savler meget! Men disse elskværdige karakterer, der er større end livet, kompenserer for det i den fornøjelse, de bringer deres menneskelige ledsagere.