Når du skal vælge foder til en golden retriever, er der mange faktorer at overveje: Dens alder, livsstil, aktivitetsniveau og fysiologiske tilstand, herunder potentielle sygdomme eller følsomheder. Foderet giver den energi, som dækker hundens vitale funktioner, og en komplet ernæring bør indeholde en tilpas afbalancering af næringsstoffer, så der hverken er for meget eller for lidt af noget i kosten, som kan forringe hundens trivsel. Rent og frisk vand bør altid være tilgængeligt for at understøtte regelmæssig vandladning. I varmt vejr og især under gåture skal du medbringe vand, så din hund kan få hyppige vandpauser. Energiindtaget skal muligvis også tilpasses de klimatiske forhold. En hund, der er udendørs om vinteren, har et større energibehov. Følgende anbefalinger gælder for sunde dyr. Hvis din hund har sundhedsproblemer, skal du kontakte din dyrlæge.

En golden retriever-hvalps behov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer er meget større end en voksen hunds. Den har brug for energi og næringsstoffer til at understøtte sin krop, men også sin udvikling og vækst. Indtil den er 15 måneder gammel, udvikler golden retriever-hvalpens immunsystem sig gradvist. Et kompleks af antioxidanter – inklusive E-vitaminer – kan understøtte deres naturlige forsvar i denne tid med store forandringer, nye oplevelser og nye møder. Dens fordøjelsessystem er også forskelligt fra en voksen golden retriever: Dens fordøjelsessystem er ikke modent endnu, så det er vigtigt at give den letfordøjelige proteiner, som bedre kan udnyttes. Præbiotika, såsom fructo-oligosaccharider, understøtter god fordøjelse ved at hjælpe med at balancere tarmfloraen, hvilket resulterer i god afføringskvalitet.

Det er vigtigt at vælge en foderpille med en passende størrelse, form og tekstur. Hvalpe af store racer såsom golden retriever-hvalpe, hvis vækstperiode er lang og intens, kan være udsatte for skelet- og ledproblemer, herunder defekte lemmer, misdannede knogler og ledskader. Den første del af væksten handler primært om knogleudvikling, selvom musklerne også begynder at vokse. Det betyder, at en hvalp, der spiser for meget – indtager for meget energi – vil oftest tage for meget på i vægt og muligvis vokse for hurtigt. Når energikoncentration i foderet til golden retriever-hvalpe begrænses, og de får en korrekt daglig mængde foder, bidrager det til at kontrollere vækstens hastighed.